صادرات الصين تسجل أكبر وتيرة هبوط شهري منذ يونيو

تراجعت صادرات الصين بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، مسجلة الهبوط الشهري الأكبر من يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع تباطؤ حاد في الشحنات المرسلة للولايات المتحدة.



وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك في الصين، أمس الأحد، أن الصادرات تراجعت بنسبة 1 % خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي وهي أكبر وتيرة هبوط شهري منذ يونيوالماضي عندما شهدت الصادرات انخفاضًا بنحو 1.3 %.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صادرات الصين سوف ترتفع بنسبة 2 % خلال الشهر الماضي.



وشهدت الصادرات الصينية زيادة بنسبة 3.3 %خلال شهر يوليو الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.



ويأتي الهبوط في الصادرات الصينية خلال أغسطس على الرغم من توقعات المحللين بأن هبوط اليوان من شأنه تعويض بعض ضغوط التكلفة.



وكانت بكين سمحت للعملة المحلية بالهبوط دون 7 يوانات لكل دولار للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.



وبالنظر للعلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، فإن صادرات الصين للولايات المتحدة تراجعت بنسبة 16 % على أساس سنوي، وهو تباطؤ أكثر حدة من الانخفاض البالغ 6.5 % والمسجل خلال يوليو.



وفي المقابل، فإن الواردات الصينية من الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 22.4 % خلال الشهر الماضي.



أما إجمالي واردات الصين فسجلت هبوطًا بنحو 5.6 %على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي ليكون التراجع الشهري الرابع على التوالي منذ أبريل الماضي، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 6 % في الاتجاه الهابط.



جدير بالذكر أن كافة واردات الصين كانت شهدت هبوطًا بنسبة 5.6 % في شهر يوليو على أساس سنوي.



وبلغ فائض الميزان التجاري للصين 34.84 مليار دولار في الشهر الماضي مقابل فائض بقيمة 45.06 مليار دولار مسجل في الشهر السابق له.



وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تشهد الصين فائضًا في ميزانها التجاري بقيمة 43 مليار دولار خلال شهر أغسطس.



وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 26.95 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي وهو أقل من 27.97 مليار دولار المسجل في الشهر السابق له.



وتراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 % لترتفع الورقة الخضراء إلى 7.1237 يوان.