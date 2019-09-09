ضبط 1063 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ.



وأسفرت الحملات عن ضبط 1063 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، وسيدى سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق"، حيث تم ضبط 30 مركبة دون لوحات معدنية، وضبط 108 مخالفة دراجة نارية، و45 انتظار خاطئ، و65 مخالفة سير دون تراخيص، و35 دون رخص قيادة، و30 دون رخص تسيير، و774 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.



ووجه مدير أمن كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن.