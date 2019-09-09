ضبط صيدلي بحوزته 11 ألف عبوة دواء مهربة جمركيًا

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب صيدلية بحوزته 11 ألف عبوة دواء مهربة جمركيًا بمصر الجديدة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي مدير ادارة التموين، مفاده ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لحيازته 432 صنف أدوية مختلفة مهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة بإجمالي 11285 عبوة قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.