استقالة مدرب البوسنة والهرسك بعد الهزيمة من ​أرمينيا

قرر مدرب ​منتخب البوسنة والهرسك​ روبرت بروسينتشكي الاستقالة من منصبه بعد الهزيمة يوم أمس على يد منتخب ​أرمينيا​ بنتيجة 4-2، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة ​كأس أمم أوروبا 2020​.



وقال بروسينتشكي في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "أشعر بأني أنا المسئول، هدفنا كان التأهل إلى يورو 2020، الآن لدى المدرب الجديد الوقت من أجل إعداد الفريق".



وأصبخ منتخب البوسنة أمام موقف صعب جدا للتأهل، حيث يحتل المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن فنلندا صاحبة المركز الثاني في المجموعة.