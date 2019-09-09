ضبط مسئول بشركة بترول بتهمة النصب على الشباب في الإسماعيلية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالإسماعيلية، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من أحد المواطنين، بزعم قدرته على تعيينه بإحدى شركات البترول.



تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، ضد رئيس قسم بإحدى شركات المواد البترولية مقيم بالإسماعيلية، لممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال النصب واستغلال النفوذ المزعوم والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف، والاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه، مقابل تعيينه بإحدى شركات البترول، زاعمًا نفوذه وعلاقاته بالمسئولين بتلك الجهة.



باستدعاء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.