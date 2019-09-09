ساري يعد كريستيانو رونالدو في ظل وجوده في الفريق

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية والمقربة من ​نادي يوفنتوس​ أن المدير الفني للبيانكونيرو ​ماوريسيو ساري​ وعد نجمه البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ Cristiano Ronaldo بأن يسجل 40 هدفا في ​الدوري الإيطالي​ تحت قيادته هذا الموسم،



وبالتالي كسر الرقم القياسي المسجّل بإسم ​غونزالو هيغواين​ مع نابولي تحت قيادة ساري أيضا، موسم 2015-2016، عندما سجل البيبيتا 36 هدفا ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد على مر التاريخ.



وكان النجم البرتغالي قد سجل الموسم الماضي في الدوري الإيطالي 21 هدفا.