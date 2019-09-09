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محافظات

القصة الكاملة لاستقالة محافظ الإسماعيلية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:55 م
محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
محمد قدري- محمود الكيلاني
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استيقظت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، على خبر رحيل رجل المحافظة الأول، اللواء حمدي عثمان، عن المحافظة، وتباينت الآراء حول الرحيل بعد استقالته أو رحيله عن المبني دون استقالة، وبدأت الاجتهادات تتناثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعيش الإسماعيلية خلال الأيام الحالية حالة من القلق، ألقت بظلالها على المدينة الهادئة، وتسببت في انشقاقت كبيرة بين المواطنين، بعد المقاطع الصوتية المنسوبة للمحافظ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء رحيل محافظ الإسماعيلية المفاجئ ليثير العديد من التكهنات حول المحافظ القادم، ومدى صحة مكالمات قيل إنها منسوبة إلى محافظ الإسماعيلية وإحدى السيدات، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته في الساعات الأولى من صباح اليوم، وطلب الإعفاء من موقعه -حسب مصادر لـ"الدستور".

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إنه لم يتم حتى الآن البت في قبول استقالة اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، من عدمه، وأن ما حدث هو استقالة شفهية، مشيرًا إلى أن المحافظ كلف نائبة المهندس الشاب أحمد عصام بالقيام بمهام عمل المحافظ.

وتابع المصدر، أن المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد، هو من يدير شئون المحافظة فعليا، حيث تواصل مع رئاسة الوزراء صباحا، وأعطى تكليفات لعدد من المصالح الحكومية في مقدمتها التربية والتعليم من أجل إرسال تقارير بشأن الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.

وكانت كواليس اللحظات الأخيرة، مساء ليلة الاثنين، حيث فوجئ مكتبه بالقرار الذي جاء عقب مكالمة أجراها المحافظ طلب فيها الرحيل في ظل الهجوم الكبير خلال الأيام الماضية؛ مبررا ذلك بالحالة الصحية ثم خرج إلى مكتبه، وجمع حاجاته الخاصة وفي الساعة الثانية عشر والنصف منتصف الليل توجه إلى القاهرة وسط حالة من الحزن التي انتابت مكتبه، وجميع العاملين معه.

وتباينت ردود الأفعال، حيث أعلنت جبهة المعارضة بقيادة النائب أشرف عمارة، عن ارتياحها من قرار الرحيل في ظل ما وصفوة بتردي الأحوال، خاصة في ملفات النظافة والصحة وغيرها، إلى جانب أزمة المكالمات الأخيرة.

فيما قال عاملون بديوان المحافظة، إن "عثمان" أعاد لهم حقوق مالية مهدرة ووقف إلى جانبهم، معبرين عن حزنهم لرحيله عن المحافظة.

وقبل ترك "عثمان" لمكتبه أصدر أمرا بتكليف نائبه بتولي مقاليد الأمور في المحافظة.

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