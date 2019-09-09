كونتي يرفض بيع نجم دفاعه إلى مان سيتي

أكّدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن المدير الفني لنادي ​الإنتر​ ​أنتونيو كونتي​ رفض فكرة التخلي عن المدافع السلوفاكي ​ميلان سكرينيار​ Milan Skriniar خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ نادي مانشستر سيتي مهتم بقوة في الحصول على خدمات صاحب الـ24 عاما في ظل أزمة الإصابات التي ضربت خط دفاع الفريق، إلا أن كونتي قد أخبر إدارة النيراتزوري أن سكرينيار عنصر أساسي في تشكيلته ولا يمكن التخلي عنه.



وكان الإنتر قد إفتتح مشواره هذا الموسم بانتصارين على ليتشي وكالياري.