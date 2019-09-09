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أبوالغيط: الجامعة العربية ترفض المساس بصفة اللاجئ الفلسطينى

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:52 م
أبو الغيط
أبو الغيط
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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة يوم "بيير كرينبول" المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث أطلعه الأخير على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة، وما يقوم به من جهد من أجل الحفاظ على استمرار الإسهامات الدولية في ميزانيتها، بما يضمن استمرار "أونروا" في تقديم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة وحملات تشكيك غير مسبوقة.

وعبر أبوالغيط، في بيان له  اليوم، عن دعمه الكامل لكرينبول في مهمته، معربًا عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، مضيفًا أن الضغوط التي تتعرض لها الوكالة أغراضها واضحة ومكشوفة للجميع، وأنها ترمي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن الجامعة العربية ترفض المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني أو تقويض التفويض الأممي الممنوح لأونروا، كما هو منصوص عليه في قرار إنشائها عام 1949، وأنها تدعو جميع الدول إلى الاستمرار في دعم أونروا، وذلك في التصويت الذي سيجري في الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل، لتجديد تفويض الوكالة.

وأشار إلى أن المفوض العام لأونروا قدّمَّ الشكر للسيد الأمين العام على ما يقوم به من جهد في دعم "أونروا" على الصعيد الدولي، مُضيفًا أن كرينبول سوف يُقدم إحاطة شاملة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي يعقد غدًا الثلاثاء.

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