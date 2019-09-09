تصنيف المحترفات: بارتى فى الصدارة وأندريييسكو بالمركز الخامس

دخلت الكندية بيانكا أندرييسكو نادي الخمس الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب بفضل فوزها بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة السبت، فيما عادت الاسترالية آشلي بارتي إلى الصدارة، مستفيدة من خروج حاملة لقب العام الماضي اليابانية ناومي أوساكا من الدور ثمن النهائي في فلاشينج ميدوز.



وقد حققت أندرييسكو، (19 عامًا)، التي كانت خارج قائمة المصنفات الـ200 منذ عام، لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى من أول مشاركة لها في فلاشينج ميدوز، بتغلبها على المخضرمة الأمريكية سيرينا ولياميز في النهائي 6-3، 7-5 لتتقدم 10 مراكز في الترتيب.



وتحتل الكندية المركز الخامس خلف أوساكا الرابعة التي تراجعت ثلاثة مراكز بعد خسارتها اللقب التي حققته العام الماضي في مباراة مثيرة أمام سيرينا.



واستفادت بارتي، حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة من نكسة اليابانية لتعود إلى صدارة الترتيب، رغم أنها خرجت أيضًا من الدور ثمن النهائي في نيويورك.



وتتقدم الأسترالية بفارق أقل من 400 نقطة عن التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية، ما يمهّد لصراع محتدم بين اللاعبتين لإنهاء الموسم في الصدارة.