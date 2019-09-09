رسميًا.. إلغاء رسوم تكرار العمرة وإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح، قرارًا متضمنًا بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور المشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة، وذلك من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وقال وزير الحج والعمرة السعودي، إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم.