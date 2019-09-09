فيديو.. مها أبو عوف ترد على تجاهل تكريم شقيقها الراحل في المهرجانات

‏يذكر أن الفنان الراحل عزت أبو عوف، توفى في الأول من شهر يوليو الماضي، حيث كان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، بعد معاناته من تعب فى الكبد.

أبدت الفنانة مها أبو عوف، عن استيائها وغضبها من المهرجانات الفنية العربية، خاصة المصرية، لعدم وضع تكريم شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف في خططهم.وقالت "أبو عوف"، خلال تصريحاتها ببرنامج " The Insider بالعربي": "إحنا متضررين نفسيًا من رؤساء المهرجانات أنهم ميجبوش "عزت أبو عوف"، وبقول لهم متشكرين أوي، وأنتوا عرفتوا تقدروا عزت أبو عوف، لكن دي الحياة".