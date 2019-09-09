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"محميات البحر الأحمر" تنظم حملة لنظافة شاطئ المانجروف

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:42 م
جريدة الدستور
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نظم جهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، حملة لنظافة شاطئ المانجروف، شمال الأحياء بمدينة الغردقة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على خليج عدن والبحر والأحمر، ومجمع إعلام الغردقة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجمعيتي فتيان الكشافة وغراس، ومشاركات مختلفة من المجتمع المدني.

وقال مدير عام المحميات الطبيعية بالبحر اللأحمر تامر كمال- في بيان اليوم- إن الحملة شارك فيها أكثر من 100 من الشباب والأطفال، كما تم تنفيذ بعض الألعاب الكشفية والترفيهية، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف رفع الوعي البيئي بخطورة النفايات البحرية والحد من الآثار السلبية للتلوث.

وأضاف أن تراكم البلاستيك من أهم المشاكل التي تتسبب في تلوث المجاري المائية، ويمكن أن تؤثر سلبا على النظم الإيكولوجية المائية وقيمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تهديد الحياة البحرية والكائنات الحية والتنوع البيولوجي البحري.

من جانبها، أكدت مدير مجمع إعلام الغردقة، نيرمين أبوسريع، أن المشاركة في الحملة جاء لرفع الوعي المجتمعي بخطورة الملوثات البلاستيكية.

بدوره، قال مدير إدارة الإعلام والتوعية بجهاز المحميات، مهندس وليد رمضان، ومنسق الحملة، إنه تم تجميع ما يقرب من 5 أطنان من المخلفات والمقذوفات البحرية في منطقة المانجروف، ونقلها إلى المقلب العمومي.

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