"الطاقة الذرية" تطالب إيران بالرد على استجواباتها

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، الإثنين، إيران إلى "الرد فورًا على الأسئلة" التي توجهها هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة إليها في إطار مهمتها مراقبة النشاطات النووية لطهران.



وقال فيروتا متوجهًا إلى إيران، في خطاب ألقاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرًا لها إن "التحرك بسرعة أمر أساسي".