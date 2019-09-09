إحالة مديري 7 مدارس للتحقيق في بني سويف

أحال محمد رمضان عبد المقصود مدير عام إدارة الفشن التعليمية جنوب بني سويف، اليوم الإثنين، 7 مدارس بمجلس قروي الفنت للتحقيق؛ بسبب الإهمال وعدم استعدادهم للعام الدراسي بصورة جيدة.



وكان مدير إدارة الفشن التعليمية، يرافقه عصام أبو عرب وكيل الإدارة، قاما بزيارات مفاجئة لـ7 مدارس ابتدائي وإعدادي بقرية الفنت، للتأكد من استعدادات هذه المدارس للعام الدراسي الجديد، حيث لاحظ أثناء تفقده للمدارس وجود العديد من المخالفات بهذه المدارس، منها عدم الاهتمام بالنظافة ودفاتر الحضور والانصراف غير منضبطة وجود بعض الحشائش بالفناء، علم مصر المرفوع على هذه المدارس قديم، بعض المعامل مغلقة، وعدم صيانة دورات المياه.



وعلى الفور قرر مدير الإدارة تحويل مديري هذه المدارس للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للإدارة التعليمية.