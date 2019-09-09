تجديد حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الإثنين، حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد. س"، "خالد. ف"، "سيد. ع"، "هيثم. د"، و"محمد. و".



ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



وأسندت النيابة للمتهمين أيضًا اعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والشروع في القتل العمد، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر.