سقوط ديلر حشيش في مطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، الإثنين، من القبض على عاطل بحوزته 8 قطع حشيش مخدر بقصد الاتجار.



تلقى اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، يفيد بضبط "فتحي. م. ص" 18 سنة، عاطل، مقيم في مطروح، بحوزته 8 قطع حشيش وزنت حوالي 130 جرامًا تقريبًا ومبلغ مالي وهاتف محمول، بقصد الاتجار.



تم التحفظ على المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع، فتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.