حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في لبنان

أعلن حزب الله في بيان له صباح الإثنين عن إسقاطه لطائرة مسيرة إسرائيلية في لبنان، قائلاً في البيان: “تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية – اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية"، وأضاف "تم إسقاط الطائرة المسيّرة وأصبحت في يد المقاومين".

وكان حزب الله تعهد بإسقاط طائرات التجسس المسيرة الإسرائيلية بعد هجوم طائرات مسيرة على معقل المنظمة في بيروت قبل أسبوعين، والذي حمّل الحزب إسرائيل مسؤوليتها.

ومن جانبه أكد الجيش الإسرائيلي سقوط الطائرة المسيرة، ولكن رداً على سؤال عما إذا كانت الطائرة أسقِطت أو تحطمت جراء خطأ تقني، رد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "لقد سقطت، على حد علمي".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة كانت طائرة صغيرة على طراز مروحية، وكانت تقوم بعمليات استطلاع روتينية في المنطقة، وأضاف “لا يوجد قلق باحتمال أخذ معلومات من الطائرة المسيرة".



