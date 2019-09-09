مسجل خطر يقتل شابًا فى عين شمس

شهدت منطقة عين شمس واقعة مأساوية عندما قتل مسجل خطر شابًا طعنًا بسلاح أبيض.



تفاصيل الواقعة المأساوية بدأت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها وصول شاب مصاب إلى أحد المستشفيات وتوفي متأثرًا بإصابته.



بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه "مصطفى. م"، 23 سنة، عامل، وأنه كان في زيارة لأقاربه، ونشبت مشاجرة بين عائلتين بالشارع، فطعنه أحد المشاركين في المشاجرة بـ"سكين" في فخذه، وتم تحديد المتهم ويدعى "إبراهيم. ن" وتم ضبطه.



وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.