ألمانيا تحذر من التصعيد العسكرى ضد إيران

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من مغبة التصعيد العسكري في الأزمة الإيرانية، مناشدًا كل الأطراف التعامل مع الأزمة بكثير من المسئولية.



وقال ماس- في تصريحات لصحف مجموعة (فونكة) الألمانية الإعلامية، اليوم الإثنين: "يتعين على الجميع الآن التصرف من منطلق الشعور بالمسئولية، وإلا سيكون هناك خطر أن تضيع منا فرصة التوصل إلى حل سلمي للنزاع".



واعتبر ماس تقليص إيران بالتزاماتها في اتفاق فيينا أمر خاطئ تمامًا، وطالب طهران بالالتزام الكامل بالاتفاق النووي، لا سيما أنه بالإمكان التوصل إلى حل.



وتابع: "لكن هذا الحل لن نتمكن- نحن الأوروبيون- من القيام به على نحو منفرد في الوقت الذي تجازف أطراف أخرى بالاتفاق".



يشار إلى أن إيران أعلنت مؤخرًا زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي والقيام بضخ الغاز في الجيل السادس من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، في إطار المزيد من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وقيام واشنطن بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.