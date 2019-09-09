أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنيه بفرع ثقافة بني سويف، حيث نظم قصر ثقافة بني سويف ورشة طي وتشكيل الورق، كما عقد نادي الأدب أمسية شعرية بحضور الشعراء أسامة بدر، دعاء عبد المنعم، فتحية محمد، ياسمين السبكي، جاسر جمال الدين ومحمد عبدالعال، وأقام القصر محاضرة عن "الاستخدام الآمن للإنترنت والفيس بوك" تناولت كيفية الاستخدام والرقابة على من هم دون سن 18 في مواقع التواصل الاجتماعي.



عقد بيت ثقافة إهناسيا الخضراء محاضرة عن "محاربة الفساد" بمقر الوحدة المحلية ألقتها إيمان حسن، وتحدثت عن كيفية التصدي للفساد بكل أنواعه سواء فساد مالي أو أخلاقي أو اجتماعي، موضحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الممتلكات العامة والتهاون في تطبيق الأنظمة والاستيلاء علي المال العام من أشد أنواع الفساد، وأشارت إلى أهم الأسباب وكيفية محاربته وطرق التعاون معًا للقضاء على الفساد.