الأسبوع السادس لبرنامج تعزيز قيم المواطنة بفرع ثقافة المنيا

يواصل الأسبوع السادس من المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي والفني الشامل لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية فعالياته لليوم الثانى على التوالى والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرية هوارة مطاى بفرع ثقافة المنيا والذى يستمر حتى 12 سبتمبر بمدرسة هوراة.



تضمن اليوم العديد من الفقرات المتنوعة من ورش حرف بيئية وورش فنية منها ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين قامت بها الفنانة هبه أحمد مشرفة الفنون التشكيلية ببيت ثقافة مطاى، ورش رسم جدارية للفنانان أسامة إسماعيل، مأمون السيد، ورشة تصميم وحدات إضاءة معدن بالتفريغ للفنان بدوى مبروك، وورشة تطريز بالخرز وتهدف الى تدريب الفتيات على التطريز على القماش بالخرز وتعلم حرفة مفيدة لها لكى تزود دخلها وتكون نافعة فى المجتمع الذى تعيش فيه مع المدربة عبله، كما أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان "المشاركة الإجتماعية أساس الوحدة والمواطنة" حاضرها الدكتور محمد عبد الظاهر، وتحدث عن الوحدة الوطنية وأنها ركيزة من ركائز مقومات الوطن وأساسا من أسس تطوره وتقدمه، وسبل المشاركة المجتمعية بشرط مراعاة القيم المعينة على التنمية، كما قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية مجموعة من الرقصات الغنائية التى تحاكى الترات القناوى منها "الحجاله، قصب بلدى، اغنية سيرة الحب لعبد الفتاح الشريف، التنورة مع مصمم الرقصات والمدرب الفنان أحمد فؤاد محمد غناء عبد الفتاح الشريف والمجموع.



ناقش بيت ثقافه دلجا كتاب "حكايات عن الأشجار"، وهي مجموعة قصص اطفال تأليف حسن صبرى، كما أقام قصر ثقافة المنيا ورشة فنية لتصميم أشكال بالمكعبات والميكانو مع براعم حضانة المنيا النموذجية، بجانب تدريب على الرسم والتصوير بالخامات المختلفة بقسم الفنون التشكيلية بالقصر، بالإضافة الى إجتماع الفرقة القومية المسرحية لقصر ثقافة المنيا مع المخرج محمد جمال لاختيار نص مسرحى للموسم الجديد، بينما نظمت مكتبة ابوان الثقافية محاضرة بعنوان "دور الثقافة في التنمية الشاملة" حاضرها الدكتور مختار عبد الحفيظ.