الروائي السعيد صالح في ضيافة نادي أدب بورفؤاد

استضاف نادى أدب بورفؤاد فرع ثقافة بورسعيد الكاتب الروائي السعيد صالح فى ندوة بعنوان "الرواية في بورسعيد" أدارها الشاعر أحمد الأقطش، وقام الروائي السعيد صالح باستعراض لفن الرواية وظهوره في الأدب الغربي مع الحديث على عناصره وفنياته، ثم تناول ظهور الرواية في بورسعيد في الأجيال السابقة والأسماء الموجودة على الساحة في الوقت الراهن، كما عرض جوانب من تجربته الروائية منذ أول رواية له عام 2007 وحتى روايته الأخيرة التي هي تحت الطبع حاليًا، وقد دارت نقاشات بين المحاضر والحضور تنوعت بين فنيات الرواية وعلاقة الرواية بالفنون الأخرى كالسينما،



شارك في النقاش الدكتور الشاعر سامح درويش والناقد أحمد رشاد حسانين والقاص صلاح عساف، إلى جانب لفيف من أعضاء نادي الأدب الذين حرصوا على حضور الندوة منهم الشعراء نزار البيومي، باسم حمودة، محمد مجاهد، محمد عبد الهادي، طارق علي، عزة إبراهيم، أحمد سالم، محمد المصري، القاص صلاح عنتر بإشراف ياسر بلبول مسؤل نادى الأدب.