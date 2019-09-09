ثقافة أسيوط تناقش طرق المذاكرة الجيدة وفقرات للمواهب

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالبداري، بمحافظة أسيوط، يوم تثقيفي متكامل، وعقد ندوة ثقافية ضمن برنامج ندوات الموقع وذلك بقاعة الأنشطة والندوات بالقصر، تحدث خلالها الدكتور ممتاز عبدالكريم مدبولي عن عدة محاور لهذا الموضوع الهام، موضحا أن أي نجاح لابد أن تكون له عدة عناصر، ولا يكفي الذكاء فقط لكي تكون متفوقا في دراستك كطالب علم.



وأضاف مدبولي أن أسس الاستذكار السليمة تعتمد على عدة مقومات رئيسية يجب توافرها، واوقات محددة يكون مستوي التحصيل فيها جيدا جدا من اهمها المذاكرة في الصباح الباكر، حيث الذهن الصافي وزيادة معدلات التركيز، وفي ختام اللقاء تم الاستماع الي مجموعة من المواهب في مجالات الغناء والالقاء من المترددين علي الموقع.



جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة اسيوط.