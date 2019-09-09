إرسال عينة من مواد مخدرة ضبطت بحوزة سائق للمعمل الجنائي

أمرت نيابة المطرية، الإثنين، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة سائق، للمعمل الجنائي لفحصها.



وكانت نيابة المطرية قد أمرت بحبس سائق توك توك عثر بحوزته على 32 كيس أستروكس بغرض ترويجها بدائرة القسم.



وكشفت التحريات أن المتهم "فؤاد. ع"، 28 سنة، سائق توك توك، عثر بحوزته على 32 كيس أستروكس، واعترف بحيازته المضبوطات بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات للرائد كريم البحيرى، رئيس مباحث المطرية، تفيد بترويج سائق توك توك المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم.



بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة التي يتردد عليها المتهم تم ضبطه وبحوزته كميه من مخدر الأستروكس، وبسؤاله اعترف بحيازته المضبوطات بغرض ترويجها والكسب منها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.