ندى موسى تبدأ تصوير مشاهدها فى "شبر مية"

بدأت الفنانة ندى موسى تصوير مشاهدها فى مسلسل "شبر مية"، وتجسد فيه أحد الأدوار الرئيسية، حيث انضمت مؤخرًا إلى أسرة المسلسل.



مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى، وتدور أحداثه فى 50 حلقة، ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب، ومن إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.



وغابت ندى موسى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى بسبب ارتباطها بعرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع النجم محمد هنيدى، والتى يشارك فى بطولتها بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت ومها أبوعوف ومحمد محمود وسامية الطرابلسى، حيث انطلق عرضها فى شهر يناير الماضى.