رئيس ملتقى البرلس: 42 فنانًا من 20 دولة يشاركون فى الدورة الجديدة

قال الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن، رئيس ملتقى البرلس الدولي للفن التشكيلي، إن الدورة الحالية للملتقى المقرر انطلاقها في أكتوبر المقبل، يشارك فيها 42 فنانًا من دول مختلفة.



وأضاف عبدالمحسن في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الدول المشاركة هي "الصين وكوريا والهند وبنجلاديش وروسيا وبولندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وصربيا ورواندا وتونس والمغرب والسودان والإمارات والسعودية واليمن ومصر".



وأشار إلى أن محافظ كفرالشيخ، وافق على رعاية ملتقى البرلس الدولى للرسم على الحوائط والمراكب بمدينة برج البرلس فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2019م، وكلف بتسهيل كل الإجراءات.



وأوضح أن الملتقى يهدف إلى اكتشاف المواهب عند أطفال البرلس، ومحاولة ابتكار حرفة لها علاقة بحالة البيئة، حيث تشتهر مدينة برج البرلس بصناعة المراكب بكل أنواعها وأحجامها، ويتبقى في الورش الكثير من بقايا الأخشاب التي من الممكن أن تتحول إلى هدايا ولوحات رسمها الأطفال كعمل فني جميل مرسوم بتلقائية، ويكون مصدر رزق، بالإضافة إلى تجميل مدينة البرلس ونشر الوعي الفني والتذوق من خلال تجميل الجدران.



ملتقى البرلس يتم تنظيمه سنويا منذ 4 سنوات، للرسم على الجدران والمراكب، وبميادين مدينة البرلس، ويتخذ الفنانون مصيف بلطيم موطنًا للإقامة طوال فترة الملتقى، ويتجهون لمدينة البرلس نهارًا لمزاولة عملية الرسم بمشاركة أطفال البرلس.