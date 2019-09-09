صحة الشرقية: بدء العمل بمجمع المحارق بالخطارة خلال أيام

أعلنت مديرية صحة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه سيتم البدء خلال أيام، في الأعمال خاصة بمجمع المحارق بالخطارة، للتخلص من النفايات الخطرة بطرق آمنة.



جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة بوفد من مهندسي الإدارة الهندسية، بوزارة الصحة والسكان، ومهندسين من هيئة الإنتاج الحربي، والذي تم إسناد الأعمال لها، وبحضور مسئولة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومدير إدارة التموين الطبي، ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية.



حيث تمت مناقشة خطة العمل والمراحل المختلفة في نقل المحارق بالمحافظة إلى المجمع بمنطقة الخطارة، وذلك في إطار الخطة التي تسير عليها المديرية، للتخلص من النفايات الخطرة بطرق آمنة.