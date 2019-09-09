إبراهيم عبدالمجيد ضيف "٩٠ دقيقة" مع محمد الباز.. الليلة

يستضيف الإعلامي د. محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية، الكاتب والروائى الكبير إبراهيم عبدالمجيد، في حوار خاص يتحدث فيه عن أهم أعمال مؤلفاته وروايته الأخيرة، وحديث مختلف عن حياته الشخصية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين.



كما يتحدث الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد عن تفاصيل الكتاب الأخير الذي قام بترجمته عن رسائل الأديبة البريطانية لوسى دوف جوردن "رسائل من مصر"، وحكاية ١٣٠ رسالة التي جاءت بالكتاب عن مصر، وحوار فريد عن النقد حاليًا مقارنة بالسنوات السابقة، وتقييمه لواقع الرواية المصرية فى اللحظة الراهنة، ومكانها من الخريطة الجديدة للرواية العربية.



كما يتحدث الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد عن مستقبل النشر فى مصر، وأهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة.