محمد بن راشد: ملتزمون بالعمل مع من يشاركنا رؤيتنا

أكد مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مساعي الإمارة لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات، مشيرًا سموّه إلى أن جميع الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال يحظون برعاية خاصة ومثالية.



وقال، خلال استقباله رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة "ميرك" الألمانية، الدكتور ستيفان أوشمان، أمس: "إننا ملتزمون بالعمل مع من يشارك رؤيتنا لتحقيق عالم أفضل".



وجرى، خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية الشركة ونشاطاتها في المنطقة والعالم، وبحث سُبل التعاون بين دبي وشركة "ميرك"، بهدف تحقيق تطلعات الشركة وطموحاتها على مستوى المنطقة، وتعميق شراكتها مع مدينة دبي و"أكسبو 2020 دبي".



تعتبر شركة "ميرك" الألمانية، التي توظف أكثر من 50 ألف موظف في 70 دولة، من أكبر وأقدم الشركات العالمية في الصناعة الدوائية والتكنولوجيا والخدمات الطبية، وتشمل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والمواد ذات الأداء العالي، مثل "LCD"، ويغطي مركزها الإقليمي في دبي، منطقة "الشرق الأوسط - إفريقيا - روسيا وتركيا" ورابطة الدول المستقلة.



وتوجد الشركة في الإمارات منذ عام 1997، ويقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، ويضم 120 موظفًا.