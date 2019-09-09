تجديد حبس عاطلين سرقا 3 شقق سكنية في بدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الإثنين، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية في مدينة بدر.



وكشفت التحريات، عن أن المتهمين "عاصم. م"، و"محمود. ف" عاطلين، اعترفا بسرقة 3 شقق سكنية بمنطقة بدر بأسلوب كسر الباب.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطة بدر، تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما من سكان المدينة وعاطلين عن العمل، وبسؤالهما أقرا بسرقة الشقق السكنية.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.