حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون، الإثنين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بترويج المواد المخدرة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 120 جرام هيروين وحشيش و156 قرصًا مخدرًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، تولت النيابة التحقيق.