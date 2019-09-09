روسيا وأمريكا تناقشان محاربة الإرهاب فى فيينا

يشارك نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، ونظيره الأمريكي جون سوليفان في الجولة المقبلة من المشاورات الروسية- الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب المقرر انطلاقها اليوم الإثنين في فيينا.



وقال سيرومولوتوف، في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "سوف نلخص نتائج مشاوراتنا ونرسم آفاق المستقبل"، مع مراعاة أن هذه المشاورات ستكون هي الجولة الرابعة منذ استئناف الحوار بين الطرفين.



وأوضح الدبلوماسي الروسي أن جدول أعمال المشاورات يتضمن قضايا مثل هجرة الإرهابيين وأنشطة تنظيم داعش الإرهابي، المحظور في روسيا، في أفغانستان والوضع في منطقة الساحل الإفريقي وتمويل الإرهاب.



وأشار سيرومولوتوف إلى تطور الحوار بوجه عام مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضايا على نحو حيوي، مؤكدا أن الطرفين أبديا اهتماما حيال مثل هذه المفاوضات والتزامها بتحقيق نتائج عملية، الأمر الذي من شأنه إمكانية تعزيز أمن المواطنين ومحاربة خطر الإرهاب في جميع أنحاء العالم على نحو فعال.



واختتم الدبلوماسي الروسي تصريحاته بالقول إن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ساعد في بناء الثقة الضرورية لإحراز تقدم في مجالات مختلفة في إطار العلاقات الثنائية.