وزير الخارجية يلتقي نظيرته السودانية بالخرطوم

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، وزيرة خارجية السودان أسماء عبدالله، وذلك في مستهل الزيارة التي يجريها حاليًا إلى العاصمة السودانية الخرطوم.



من جانبه، أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول بحث مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، مشددًا على الروابط التاريخية والعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسودان.



وتأتي الزيارة في أعقاب الإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقًا للوثيقة الدستورية المُوقّعة في 17 أغسطس الماضي، وكذا إنهاء تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الإفريقي.



ومن المُقرر أن تشمل زيارة الوزير شكري إلى الخرطوم عقد عدد من اللقاءات الهامة مع كلٍ من الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.

