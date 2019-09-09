بني سويف تسلم احتياجات 5 آلاف أسرة من الزي المدرسي

أشاد محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، بالتعاون المثمر وغير المسبوق للجمعيات الأهلية مع مؤسسات الدولة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.



وأكد أن المحافظة تسعى من خلال التكامل والتضافر مع شركاء التنمية من المؤسسات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص باعتبارها شريكًا أساسيًا للمحافظة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالمستويات المطلوبة واللائقة.



جاء ذلك خلال مشاركته في تسليم الزي المدرسي لعدد من التلاميذ والطلاب بالمعرض، الذي قامت تنظمه مؤسسة نهضة بني سويف بقاعة نادي المعلمين، لتوزيع الزى المدرسي بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، وجيه عبد الرازق رئيس المدينة.



وتستهدف مساعدة 5 آلاف أسرة فقيرة في توفير الزي المدرسي، وسداد المصروفات الدراسية لأولادهم في مرحلة التعليم الأساسي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.



وشارك المحافظ عدد من الطلاب في اختيار الأنسب لهم من الملابس الأمر الذي أدخل في نفوس التلاميذ السرور والسعادة، متفقدًا جانبا من المعرض الذي أقامته المؤسسة لعرض الزي المدرسي تضمن تشكيلات متنوعة وبمقاسات مختلفة من مرايل وبنطلونات لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بحسب رغباتهم وأذواقهم.



وأعرب المحافظ عن سعادته لوجوده بين أبناء التلاميذ ومشاركتهم فرحتهم في هذه المناسبة، ومشيدا بجهود وأنشطة مؤسسة نهضة بني سويف ودورها الكبير في المجال التطوعي والخيري والذي يسهم في توفير الرعاية والدعم للفئات والأسر الأكثر احتياجًا خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.



وأوضح وليد حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، أن الأطفال تم اختيارهم طبقًا للبحوث الاجتماعية التي قام به فريق من الباحثين بالمؤسسة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا بكافة قرى ومراكز المحافظة، وبحسب المعايير التي حددتها المؤسسة، ويتم تقديم زي مدرسي لكل طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي بجانب دفع المصاريف الدراسية لهم، منوها عن قيام المؤسسة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتضامن والتربية والتعليم بعمل جداول زمنية لتقسيم أبناء كل قرية على فترات متقاربة لاختيار الزي بحسب رغبة الأطفال.