تجديد حبس متهمين بسرقة محل في التجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الإثنين، تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة محل ملابس جاهزة في التجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات عن أن المتهمين "عاطف. م"، و"ولاء. ف" عاطلين، اعترفا بسرقة 12 ألف جنيه من داخل محل للملابس الجاهزة في التجمع الخامس.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس يفيد بسرقة مبلغ مالي من داخل محل ملابس، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.



بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وبسؤالهما اعترفا بسرقة المحل، وأرشدا عن مكان بعض المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.