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حوادث

تجديد حبس حداد بتهمة تصنيع أسلحة نارية في المطرية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الإثنين، تجديد حبس حداد 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية في المطرية.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى بلاغًا من مباحث قسم شرطة المطرية يفيد بمزاولة حداد نشاط إجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية ويتخذ من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بداخله على فرد خرطوش عيار 12 مم، مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية والعدد والأدوات التي تستخدم في عملية التصنيع.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق

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