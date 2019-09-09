استئناف محاكمة العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر اليوم

تستأنف، اليوم الاثنين، جلسات استماع في محاكمة الشخص المتهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر، بالإضافة إلى أربعة آخرين قاموا بأدوار رئيسية في تنفيذ عمليات خطف طائرات الركاب التي استخدمت في الهجمات.



تأتي المحاكمة في خليج جوانتانامو بكوبا، قبل أيام من اعتزام الولايات المتحدة إجراء مراسم تذكارية لنحو 3000 شخص، لقوا حتفهم في الهجمات التي نفذتها القاعدة قبل 18 عاما.



ومن ضمن المتهمين خالد شيخ محمد، وهو مواطن باكستاني، فهو العقل المدبر للهجمات، وعضو بارز في تنظيم القاعدة، وهو محتجز لدى الولايات المتحدة منذ عام 2003، وكان قد تم نقله إلى معتقل جوانتانامو في عام 2006.