"تداول السعودية" تطلق الشهادة المهنية للإفصاح عن المعلومات المالية

أطلقت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، الشهادة المهنية للإفصاح عن المعلومات لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في السوق المالية السعودية.



وأوضحت "تداول"، في بيانها أمس، أن الشهادة ستكون إلزامية على جميع مسؤولي الإفصاح لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ابتداء من مطلع يناير 2021، مبينة أنه ستتم إتاحة المادة التعليمية والتسجيل في الاختبار بدءا من 8 سبتمبر 2019 من خلال الأكاديمية المالية.



وأشارت إلى أن إطلاق الشهادة المهنية للإفصاح عن المعلومات لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في السوق المالية السعودية يأتي سعيا منها إلى تحسين جودة الإفصاحات وذلك بحسب قواعد الإدراج واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات وإعلانات الصناديق الاستثمارية.



وأضافت أن ذلك يأتي سعيا منها لتحقيق أفضل معايير الشفافية ورفع مستوى المهارات اللازمة لمسؤولي الإفصاح بما يحقق قيمة مضافة للمصدرين والمستثمرين.