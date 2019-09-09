75.3 مليار ريال مشتريات صافية للأجانب في الأسهم السعودية

واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 34 أسبوعا متتالية، بنحو 75.3 مليار ريال (20.1 مليار دولار) منذ 30 ديسمبر 2018 حتى الأسبوع الماضي المنتهي في 5 سبتمبر الجاري، وذلك بعد مشتريات إجمالية بـ 181.6 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 106.2 مليارات ريال.



ووفقا لتحليل استندت إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية قفزت بنهاية الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 8.36 % بقيمة سوقية 160.1 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا نحو 1.92 تريليون ريال في التاريخ ذاته.



وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بقيمة 73.5 مليار ريال في الفترة نفسها، وذلك بعد أن كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.



وفي الفترة ذاتها، زادت القيمة السوقية لملكية الأجانب 84.9 % بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق 4 % (73.9 مليار ريال) ومؤشر "تاسي" 3.9 % (305 نقاط)، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.



وواصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد الترقية لمؤشرات الأسواق الناشئة "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي".



وبعد تطبيق المرحلة الأخيرة للانضمام إلى "مورجان ستانلي"، يكون قد تم ضم 100 % من وزن السوق لمؤشر مورجان ستانلي و50 % من مؤشرات "فوتسي راسل، وستاندرد آند بورز".



وقالت المؤسسة، إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 مارس 2019، 10 %، الأول من مايو 2019، 15 %، 24 يونيو 25 %، 23 سبتمبر 2019، 25 %، و23 مارس 2020، 25 %.



وفي 25 يوليو 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من مارس 2019.



وقالت المؤسسة حينها إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 مارس 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 سبتمبر 2019 بنسبة 100 %.



وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، في 20 يونيو 2018، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة.



وبحسب "مورجان ستانلي"، سيتم الانضمام على مرحلتين، الأولى في 29 مايو 2019 والأخرى 29 أغسطس 2019.