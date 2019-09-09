أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي في الوقت الذي تستعد فيه دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من الدول النفطية الأخرى وعلى رأسها روسيا لعقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي لمناقشة مدى الالتزام بقرار خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفعت اليوم بنسبة 1% بعد ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6ر2%، مضيفة أن اللجنة الفنية المشتركة لدول "أوبك بلس" ستجتمع يوم الأربعاء وعلى مدى يومين لدفع كل دول التجمع إلى الالتزام بقرارات خفض الإنتاج، دون أي توصية بزيادة كمية الخفض.



يأتي ذلك في الوقت الذي تم تعيين وزير جديد للطاقة في السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وهو الأمير عبد العزيز بن سلمان نجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



كانت أسعار النفط قد سجلت في الأسبوع الماضي ثاني زيادة أسبوعية على التوالي في أعقاب إعلان استمرار تراجع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة، وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي التي استبعد فيها حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.