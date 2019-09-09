مقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية شرق سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 18 شخصا جراء ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها شرق سوريا.



وقال المرصد ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إن عدة ضربات جوية استهدفت عدة مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال، وأسفرت عن مقتل 18 شخصا لا نعلم حتى الآن جنسيتهم".



وكان ناشطون سوريون قد أفادوا في وقت سابق بأن طائرات مجهولة استهدفت مناطق تتمركز فيها قوات إيرانية يعتقد أنها من الحرس الثوري، وميليشيات عراقية موالية لها في جوار مدينة البوكمال السورية، ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن القصف.