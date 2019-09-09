أسعار السيارات المستعملة اليوم

ترصد "الدستور" اليوم الاثنين، أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري، خلال الشهر الجاري، وذلك عقب التخفيضات الأخيرة المتزامنة مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ومنها.



وقد سجلت أسعار السيارة كيا ريو 2014، 190.000 جنيه، وسجلت السيارة فيات بونتو 2019، 210.000 جنيه، وسجلت السيارة مرسيدس 2013، 350.000 جنيه، وسجلت السيارة هيونداي النترا 2008، 165.000 جنيه، وسجلت السيارة كيا مارينز 2013، 320.000 جنيه، وسجلت السيارة فيات "128 " 1988 17.000 جنيه، وسجلت سعر السيارة هوندا سيفيك 2009، 215.000 جنيه.



بينما سجلت سيارة فيات أونو 1991 استعمال 43.500 جنيه، وسجلت السيارة فولكس فاجن إيوس 2007، 260.000 جنيه، وسجلت السيارة مرسيدس 2015 270.000 جنيه.