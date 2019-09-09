ضبط 85 مخالفة تموينية في الجيزة

وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عدة حملات لضبط الأسواق والمتلاعبين في السلع وأسعارها، وتحرير محاضر للمخالفين والمتلاعبين في المخصصات التموينية للمواطنين.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 85 مخالفة تموينية، من بينها 14 مخالفة إدارة منشأة دون ترخيص، 20 عدم حمل شهادة صحية، و17 عدم الإعلان عن الأسعار، 11 إنتاج خبز ناقص الوزن، 10 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وتم عرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.