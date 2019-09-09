بوتين: التعاون بين موسكو وبيونج يانج يحقق الأمن فى المنطقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين ، أن تطوير التعاون بين موسكو وبيونج يانج، يسهم في تحقيق الأمن بشبه الجزيرة الكورية وكامل المنطقة.



وقال بوتين ـ في برقية بعث بها لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بمناسبة الاحتفال بعيد تأسيس كوريا الشمالية الـ71: "مقتنع بأن مواصلة تطوير الحوار والتعاون الثنائي في مختلف المجالات يتوافق مع المصالح الأساسية لشعبينا، ويسير في اتجاه تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي كامل منطقة شمال شرق آسيا".



ووصف الرئيس الروسي العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية بأنها "ودية وبناءة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر تأكد تماما خلال اللقاء الذي جمعهما في أبريل الماضي أثناء زيارة كيم جونج أون، إلى فلاديفوستوك، في أقصى شرق روسيا.