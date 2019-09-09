الأرصاد: تحسن نسب الرطوبة اليوم "فيديو"

الإثنين

وأشار "عبدالعال"، إلى أن نشاط الرياح محصور على جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.





قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوميشهد تحسنا في نسب الرطوبة، لافتًا إلى عدم تواجد الشبورة المائية بكثافة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.وأضاف "عبدالعال"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا.