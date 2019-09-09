الأرصاد: تحسن نسب الرطوبة اليوم "فيديو"
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:34 ص
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الإثنين يشهد تحسنا في نسب الرطوبة، لافتًا إلى عدم تواجد الشبورة المائية بكثافة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.
وأضاف "عبدالعال"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا.
وأضاف "عبدالعال"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا.
وأشار "عبدالعال"، إلى أن نشاط الرياح محصور على جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.