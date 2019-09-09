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اقتصاد

الأسهم السعودية تستقر عند 8050 نقطة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
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استقرت الأسهم السعودية فوق مستويات ثمانية آلاف نقطة للجلسة الثانية، لتغلق عند 8050 نقطة مع فقدانها ثلاث نقاط في أداء مشابه للجلسة السابقة. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" بنحو نقطتين ليغلق عند 1159 نقطة متراجعا 0.24%.

وشهدت الجلسة تداولا بين الارتفاع والانخفاض، حيث كانت ذروة المكاسب خلال الجلسة عند 8099 نقطة بمكاسب 0.56%، بينما ذروة الخسائر كانت عند 8040 نقطة فاقدة 0.18%، ما يظهر استمرار حالة الحيرة والتردد بين المتعاملين.

رغم ارتفاع مكررات الربحية إلا أن شركات قيادية أصبحت توزيعاتها النقدية تفوق معدل السوق 3.8%، وذلك يزيد من إقبال المستثمرين على اقتناص الفرص، ما يزيد من تماسك السوق، الذي بدوره يعزز من شهية مخاطرة المتداولين ويحسن من أداء السوق.


- الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 8054 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8099 نقطة رابحا 0.56%، بينما أدنى نقطة عند 8040 نقطة فاقدا 0.18%، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8050 نقطة فاقدا ثلاث نقاط بنسبة 0.05 %.
وتراجعت السيولة 39% نحو 1.4 مليار ريال لتصل إلى 2.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 23 ألف ريال.
بينما انخفضت الأسهم المتداولة 24% بنحو 35 مليون سهم متداول لتصل إلى 111 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.20%.
أما الصفقات فتراجعت 28% بنحو 35 ألف صفقة لتصل إلى 92 ألف صفقة.


- أداء القطاعات
تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية"، وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 1.2%، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.98%، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.93%.
وتصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 2.65%، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.3%، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.3 %.
وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 26% بقيمة 567 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 449 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9% بقيمة 191 مليون ريال.


- أداء الأسهم
تصدر الأسهم المرتفعة "الأهلية" بنسبة 7% ليغلق عند 10.72 ريال، يليه "باتك" بنسبة 7% ليغلق عند 30.70 ريال، وحل ثالثا "أسمنت نجران" بنسبة 5.6% ليغلق عند 9.40 ريال.
وفي المقابل تصدر المتراجعة "أميانتيت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 6.77 ريال، يليه "ساب" بنسبة 2.4% ليغلق عند 32.20 ريال، وحل ثالثا "سامبا" بنسبة 2.4% ليغلق عند 28.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 273 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 152 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 143 مليون ريال.

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