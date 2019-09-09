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رياضة

كأس آسيا والمونديال.. امتحان صعب للكويت في مواجهة أستراليا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يخوض منتخب الكويت لكرة القدم أول اختبار جدي غدا الثلاثاء عندما يواجه ضيفه الأسترالي ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويدخل الأزرق المباراة متصدرًا للمجموعة، التي تشهد مباراة ثانية الثلاثاء بين تايوان ونيبال، برصيد 3 نقاط جناها من فوزه الكبير في المرحلة الافتتاحية على ضيفه النيبالي 7-صفر، وبفارق الأهداف عن منتخب الأردن الذي عاد من رحلته الى تايوان بالفوز 2-1، فيما ستشهد المواجهة الظهور الأول للـ "سوكيروز" في التصفيات.

وبعد الفوز الكبير على نيبال، ارتفع سقف طموحات جماهير منتخب الكويت ولاعبيه وزادت ثقتهم في قدرته على المضي قدما في التصفيات رغم صعوبة المجموعة، بيد أن ثمة أصوات دعت الى عدم الانجراف بالتفاؤل وانتظار لقاء أستراليا الذي يعتبر المحك الحقيقي للفريق.

ويتوقع ان يدفع مدرب منتخب الكويت الكرواتي روميو يوزاك بعناصر تميل الى الدفاع أكثر من الهجوم نظرا الى خطورة الخصم، ومن هذه العناصر لاعبو الوسط رضا هاني وفهد الأنصاري وشريدة الشريدة إلى جانب المدافعين ضاري سعيد وعامر معتوق.

وينتظر من يوزاك العودة الى مواجهة المنتخبين الودية التي جمعتهما في أكتوبر الماضي والتي وان انتهت بخسارة قاسية (صفر-4) الا أنها كشفت على الأقل ملامح من أسلوب مدرب الـ "سوكيروز" غراهام ارنولد والذي كان منتخب بلاده يخوض اول مبارياته تحت اشرافه.

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