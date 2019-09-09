السياحة تعلن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بعد قليل

يعقد بعد قليل المؤتمر الصحفي للإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بعد تحديثها لمواكبة المعايير الدولية، أحد أهم ركائز محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع السياحي.



يشارك بالمؤتمر محافظا جنوب سيناء والبحر الأحمر، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وهشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، ومحمد القطان رئيس غرفة السلع السياحية.



كما يشارك بالمؤتمر عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وسحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب.



وتستهدف المعايير الجديدة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين بالإضافة إلى رفع معدلات الجودة كما سيتم على أساس التقييم تحديد الدرجة النجومية لكل فندق.