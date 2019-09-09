الإثنين 09 سبتمبر 2019 الموافق 10 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

مارتينيز يتوقع تألق لوكاكو مع إنتر ومنتخب بلجيكا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم إن انتقال روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان أنعش مسيرته مؤكدا سعادة المهاجم وتعطشه للنجاح في مرحلة مهمة جدا من مشواره.

وانضم الدولي البلجيكي لوكاكو إلى إنتر الشهر الماضي منهيا عامين من اللعب مع يونايتد. وبدأت مسيرته جيدا في النادي الانجليزي لكنه أنهاها وهو يجاهد لدخول التشكيلة الأساسية.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما هدفين في الدوري الإيطالي في مباراتين وعبر مارتينيز عن ثقته في أن تتحول بداية لوكاكو المشرقة في دوري الدرجة الأولى إلى نجاح أيضا مع المنتخب الوطني.

وأبلغ مارتينيز الصحفيين قبل مواجهة اسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 اليوم "انها المرة الأولى التي أشاهده فيها يلعب بهذه الحرية والسعادة. عندما أعود إلى الوراء لعدة معسكرات سابقة فانني لم أره بمثل هذا التركيز والسعادة والاقبال على خوض تحديات جديدة".

وتابع "أعتقد انه بات جاهزا لخوض واحد من أكبر التحديات في مسيرته بالانتقال إلى إنتر. يحاول أيضا تقديم أفضل ما لديه مع المنتخب الوطني. أنا معجب به للغاية".

ولم تخل فترة لوكاكو القصيرة في إيطاليا من مشاكل حيث تعرض اللاعب لإساءة عنصرية من جماهير كالياري الأسبوع الماضي.

لكن مارتينيز قال إن تلك الواقعة لم تؤثر على حالة لوكاكو المزاجية خلال أداء الواحب الوطني مع بلجيكا.

وأضاف "بالطبع شعر بالحزن لكني أثق أن الجميع سيحاولون مساعدته من خلال العمل على استئصال هذه الظاهرة. لا يمكن التسامح مع هذا النوع من السلوك".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الفوز بالكأس.. "فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

نحو المستقبل.. موظفو الحكومة يروون رحلة الانتقال إلى العاصمة الإدارية

ads

الصور

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

image description

الآلاف من جماهير الزمالك تملأ "برج العرب" أمام بيراميدز (صور)

image description

بحضور حكام أجانب.. هواة "البادجى" يتنافسون لاختيار أجمل طائر (صور)

image description

احتفالية المجلس القومي للأعمال الدرامية

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2019

بعد الفوز بالكأس.. "فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

ياسر برهامي يجيب: ما سر قوة الإخوان في"رابعة" وسبب تمسكهم به؟

أيام زمان

"شرفنطح".. قصة ممثل مصرى اشتهر ببخله الشديد

شاهد.. صورة نادرة للفنان علاء ولي الدين وهو طفل صغير

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

الصحة

باحثون: "تجميد البويضات" عملية مكلفة ونسبة نجاحها ضئيلة

علامات ومراحل الإصابة بألزهايمر

دراسة: لقاح الأنفلونزا آمن للحوامل

أمل جديد في علاج التصلب المتعدد

الرئيس نيوز

100 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك بعد التتويج بكأس مصر

"أديب": مفيش إخوانجي حاسس بأمان إلا في قطر

إخلاء سبيل الشاب منتحل صفة "ضابط مرور" في فيصل

"أوباما" يحزر أول أهداف الزمالك.. و"بنشرقي" يحطم أحلام بيراميدز

منوعات

"بريتش إيرويز" تلغي رحلاتها في بريطانيا

فى يوم عيده.. الفلاح المصرى من الإصلاح الزراعي إلى الكارت الذكي

"الصحة": الحر قتل 1500 مواطن فرنسي

الإمارات تستضيف عرض "بيبى شارك" العالمى

كشكول

اجتماع في 6 أكتوبر التعليمية لحل أزمة عجز المعلمين قبل الموسم الدراسي

"شعلان" رئيساً لجامعة الزقازيق

لقاء جماهيري لحل مشكلات التعليم في محافظة الوادي الجديد

"صيدلة بني سويف" تحتفل باليوبيل الفضي

إسلام سياسي

قرقاش يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن التفاوض مع طالبان

المبعوث الأممي:نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة باليمن

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين


زيت وسكر

فوائد الخضروات والفواكه لمريض السرطان

استرداد مستحقات 40 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان

شرطة التموين تكثف جهودها لضبط الأسواق

ضبط 560 قرص ترامادول بدمياط

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف تفوّض ربك ليكون وكيلك؟
د.أحمد الخميسى
المرأة ليست صندوقًا لحفظ شرف الرجال
مؤمن المحمدي
باجيو
ماجد حبته
المفقودون فى الأرض
المزيد

الثقافة

"هوا يا هوا" فى ختام مشاركة "كفر الزيات" للموسيقى العربية بـ"مطروح"

عفيفى: باسم الخلافة أريقت دماء أكثر مما فى الصراع العربى الإسرائيلى

افتتاح مهرجان "مسرح الهواة" بالإسكندرية.. الخميس

اليوم.. مناقشة ديوان "قفزة أخيرة لسمكة ميتة" بورشة الزيتون

صفحتنا ع الفيس بوك